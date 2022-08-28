Збитий українськими зенітниками безпілотник виявився ворожим розвідником “Орлан-10”: фото

Безпілотник, який було знищено вранці у неділю, 28 серпня, на південно-східному напрямку оборони виявився російським розвідувальним БпЛА “Орлан-10”.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, опублікувавши фото його уламків.

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“Ворогу немає і не буде місця у нашому українському небі!” - запевняють українські зенітники.

Нагадаємо, раніше було опубліковано відео влучного пострілу українських зенітників, яким було знищено цей безпілотник.

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