Збитий українськими зенітниками безпілотник виявився ворожим розвідником “Орлан-10”: фото

Знайдено уламки збитого вранці 28 серпня російського літального апарата.
Безпілотник, який було знищено вранці у неділю, 28 серпня, на південно-східному напрямку оборони виявився російським розвідувальним БпЛА “Орлан-10”.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, опублікувавши фото його уламків.
“Ворогу немає і не буде місця у нашому українському небі!” - запевняють українські зенітники.
Нагадаємо, раніше було опубліковано відео влучного пострілу українських зенітників, яким було знищено цей безпілотник.
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