Збитки російського флоту: 15 кораблів втрачено, 12 – пошкоджено – зведення ВМС

Російський флот зазнав серйозних збитків, зокрема, 15 ворожих кораблів знищені та ще 12 - пошкоджені.

Про це повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" 17 листопада.

"Можна порахувати ті одинці, які вже виведено з ладу. Це 15 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворога. Так, звісно, далеко не все це – результат роботи наших дронів, але так само і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів. Тому ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження", - сказав він.

За словами Плетенчука, можливості росіян у Чорному морі останнім часом значно зменшилися завдяки роботі українських Сил оборони. Ворог змушений триматися якнайдалі та значно обмежений у своїх діях. "Навіть можна сказати, що вони зараз перебувають в обороні. Проте, небезпека зберігається. На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет", - додав він.

Як запевнив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, рух українських сил у напрямку послаблення флоту РФ триватиме. "Звісно будемо розширювати наш вплив за першої ж можливості", - пообіцяв капітан 3-го рангу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив на саміті ПАЧЕС, що Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот.

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