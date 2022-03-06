Збито майже 90 російських літаків і вертольотів: пілоти дають покази про злочини режиму

Збито майже 90 російських літаків і вертольотів: пілоти дають покази про злочини режиму

ЗСУ зосередили сили для відбиття ракетно-авіаційних ударів ворога.

Від початку російської війни в Україні, 24 лютого, втрати авіаційної техніки окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські військові. Окупантам надали медичну допомогу. "Вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності",- повідомили у штабі.

Зазначається, що повітряні сили ЗСУ зосередили зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, а також на протиповітряному прикритті важливих об’єктів України та угруповань військ.