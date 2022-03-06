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Збито майже 90 російських літаків і вертольотів: пілоти дають покази про злочини режиму

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Збито майже 90 російських літаків і вертольотів: пілоти дають покази про злочини режиму

Віталій Кім

ЗСУ зосередили сили для відбиття ракетно-авіаційних ударів ворога.

Від початку російської війни в Україні, 24 лютого,  втрати авіаційної техніки окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські військові. Окупантам надали медичну допомогу. "Вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності",- повідомили у штабі.

Зазначається, що повітряні сили ЗСУ зосередили зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, а також на протиповітряному прикритті важливих об’єктів України та угруповань військ.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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