Збиття А-50: Гуменюк розповіла, як тепер окупанти здійснюють розвідку на Херсонщині

Російські військові посилили активність розвідувальних дронів на Херсонщині. Таким чином армія РФ намагається компенсувати збір інформації через знищення Силами оборони чергового повітряно-розвідувального центру А-50.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"Війська РФ не припиняють вогню та використання ударних безпілотників. Вночі двічі намагались бити по Херсону, населених пунктах прибережної зони правого берега. Обстрілюють з артилерії, використовують безпілотники типу FPV і інших модифікацій по скупченнях людей", — говорить Гуменюк.

Вона також зазначила, що ситуація на лівобережжі важка, логістика Сил оборони залежить від погодних умов і потужностей вогневого впливу по підрозділах РФ. Вибивання їхньої присутності з 20-30 кілометрової смуги триває.

Нагадаємо, командувач Військово-повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збиття унікального російського літака радіолокаційного виявлення А-50У над Азовським морем.

У ГУР також підтвердили інформацію про збиття літака А-50У. За даними української розвідки, збито нову модернізовану версію літака, його вартість становила 350 млн доларів.

"Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ", - зазначили у відомстві.

ЗМІ пишуть, що ЗСУ використали ЗРК С-200, щоб вразити літак. За задумом радянських інженерів, саме комплекси С-200 мали збивати американські стратегічні бомбардувальники – носії ядерної зброї, водночас інші цілі – менш помітні та низьколітаючі – збивати було вже важче.

За інформацієї ЗМІ, загинув весь екіпаж.

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