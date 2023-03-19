Збиття американського дрона MQ-9 Reaper: Росія згортає пошуки безпілотника у Чорному морі

14 березня два російських винищувачі збили американський дрон над Чорним морем.

Росіяни згортають пошукову операцію у Чорному морі після збиття американського дрона.

Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Спостерігається згортання пошукової операції, де відбувся повітряний інцидент і вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт", - пояснила вона.

Як повідомила Гуменюк, корабельне угруповання ворога продовжує маневрувати в Чорному морі. Вони продовжують триматися в безпековому для себе районі, вираховуючи понад 100 морських миль, щоб не бути ураженими українською зброєю.

Також читайте Бої за Бахмут: у Зеленського повідомили хороші новини

14 березня над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником. Внаслідок цього Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат.

16 березня росіяни заявили, що знайшли американський дрон у морі за 60 км від окупованого Севастополя: "Для Міноборони РФ цікава внутрішня електронна "начинка" безпілотника, а також його двигун".

Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу хоче нагородити льотчиків СУ-27, які збили американський дрон MQ-9 Reaper.

Читайте також: