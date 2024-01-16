Збиття літаків А-50 та Іл-22: як змінилася ситуація на південному фронті

Російські окупанти намагаються відвести увагу від збиття своїх літаків А-50 та Іл-22 у Приазов’ї. Хоч загарбники активізували авіацію, але підбиття суден мало на ворога морально-психологічний вплив.

Про це в етері телемарафону сказала очільниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Представниця ЗСУ наголошує: на жаль, не вдалося повністю ліквідувати ворожу авіацію. Наразі загарбники "створили певне напруження в повітрі", щоб відвести увагу від втрати своїх літаків.

"Вони активізували тактичну авіацію за минулу добу в нашій зоні відповідальності, 13 керованих авіабомб спрямували по правому берегу. Зокрема, намагаючись максимально вдарити по цивільній інфраструктурі. Житлові будинки постраждали, адміністративні будівлі, пункт незламності пошкоджено. Це все ворог намагається перетворити на тиск - як помсту за нашу активність на лівому березі", - наголошує Гуменюк.

З її слів, певна розгубленість ворога в бойових умовах негайно враховується і використовується в бойовій роботі.

Нагадаємо, 14 січня Повітряні сили знищили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Зокрема, Іл-22 не підлягає відновленню.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Залужний розповів, що трапилося з російськими літаками А-50 і Іл-22М

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