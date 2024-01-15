Збиття літаків Іл-22 та А-50 над Азовським морем: експерт припустив, як їх могли знищити 

Збити російські А-50 та Іл-22 могли ракетами або за допомогою авіаційних комплексів.

Про це повідомив військовий експерт Петро Черник в етері телемарафону.

"Версій може бути дуже багато. Навіть така ракета, як SAMP-T у комплектації Aster-30 має дальність ураження до 300 км. Тобто це цілком можливо з технічної точки зору. Плюс не забуваємо, що наші старенькі авіаційні комплекси, такі як МіГ-29, точно успішно інтегрували таку ракету, як AGM-88 HARM, а, можливо, сягнули вже й інших дуже серйозних успіхів у частині інтеграції таких ракет. Плюс розуміємо, що переносний зенітно-ракетний комплекс теж може досягати таку машину на відстані до 7 км. Що сталося насправді, ми поки що не знаємо, це версії. Але сам факт, що ті дві машини, а одна точно знищена - це колосально великий успіх. А-50, по-перше, дуже дорога машина, коштує понад 330 млн доларів. Повноцінно побудувати таку, яка пішла на дно Азовського моря, вони не зможуть. Іл-22 - доволі старенька розробка, ще кінця 40-х років. Це для росіян також відчутна втрата. А-50 - машина, яка підсвічує ракетні пуски. Росіянам все важче буде правильно наводити свої ракети на ціль. Якщо це їхня ППО, і вони зуміли збити настільки серйозні машини власними ракетами, то підтверджується моя стратегічна концепція, що росіяни рухаються в своєму оборонному укладі до занепаду", - сказав він.

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Нагадаємо, над Азовським морем збили два російських літаки. Розвідувальний А-50 та Іл-22 нібито вразили українські військові. У російських повоєнних пабліках пишуть, що один з літаків – Іл-22 збила російська ППО.

"Трагедія завжди трагедія. Особливо коли вона такого масштабу. Хто б там не був. Хто винен у загибелі льотчиків, ми, найімовірніше, не дізнаємося. Загиблим вічного польоту, пораненим якнайшвидшого одужання та повернення до ладу", — йдеться в повідомленні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на втрати серед російської авіації. Генерал-лейтенант опублікував у своєму телеграм-каналі фото удару окупантів по житловому будинку у Дніпрі рік тому та побажав росіянам "горіти в пеклі".

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