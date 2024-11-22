Збиття МБР обернеться для Росії крахом: експерт розповів, чому окупанти завдали удару по Дніпру

Міжконтинентальну ракету збити дуже складно, але можливо.

Росіяни завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру, адже довкола Києва сконцентровано більше SAMP/T і Patriot.

Таку думку висловив Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" в етері "Київ24".

Він зазначив, що МБР збивати дуже складно, але можливо.

"Українці "Петріотом" можуть збивати "Іскандери", балістичні ракети "Іскандер", про які Путін сказав, що це "незбиваємі вундервафлі". Путін розказував про невловиму ракету "Кинджал", що аеробалістичну ракету "Кинджал" ніхто збити не може. Виявилося, українці її можуть збивати", – сказав аналітик.

Лакійчук додав, якщо українці зіб’ють балістичну міжконтинентальну ракету, це буде вже не фіаско, а буде крах.

"Тому що всі знатимуть, що міжконтинентальну балістичну ракету росіян теж можна збити", – підсумував експерт.

Нагадаємо, удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою Р-26 "Рубіж" є абсолютно нелогічним кроком через величезну вартість і надзвичайно велику мінімальну дальність її польоту.

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