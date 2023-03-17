Збиття Росією дрона MQ-9 Reaper: США направили в Чорне море новий безпілотник

14 березня два російських винищувачі збили американський дрон над Чорним морем.

Після збиття Росією американського дрона MQ-9 Reaper, США направили в Чорне море новий безпілотник RQ-4 Global Hawk.

Про це йдеться на сервісі Flightradar24.

Зазначається, що дрон RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 зайшов до акваторії Чорного моря. Відомо, що він злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катаніяю.

Сьогодні за пересуванням американського безпілотника RQ-4 Global Hawk на сайті Flightradar24 стежать понад 13 тисяч користувачів.

Також читайте Як діяти працівникам під час повітряної тривоги: пояснення обмудсмена

Додамо, що дрон RQ-4 Global Hawk вже раніше літав над Чорним морем.

Що передувало?

14 березня над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником. Внаслідок цього Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат.

16 березня росіяни заявили, що знайшли американський дрон у морі за 60 км від окупованого Севастополя: "Для Міноборони РФ цікава внутрішня електронна "начинка" безпілотника, а також його двигун".

Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу хоче нагородити льотчиків СУ-27, які збили американський дрон MQ-9 Reaper.

Читайте також: