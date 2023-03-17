Збиття Росією MQ-9 Reaper: США проводять оцінку своїх операцій над Чорним морем

Пентагон планує проаналізувати загальні витрати та вигоди від виконання цих місій.

Після того, як Росія збила один із американських дронів MQ-9 Reaper, США проводять оцінку своїх операцій з безпілотниками в районі Чорного моря.

Про це пише CNN.

Зазначається, що американські військові відправили ту саму модель безпілотника, MQ-9 Reaper, із завданням приблизно в тому ж районі над Чорним морем невдовзі після зіткнення. Зокрема, він мав оглянути місце краху і спостерігати за росіянами, які шукають уламки.

Як передає видання, Пентагон планує проаналізувати загальні витрати та вигоди від виконання цих місій. Задля цього планують порівняти потенційну розвідувальну цінність конкретного маршруту із ризиком ескалації конфлікту з Росією. ї

"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції у міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний та непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох літаків", – заявив генерал ВПС США Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

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Нагадаємо, речник Пентагону Пет Райдер заявив, що після інциденту з двома російськими винищувачами Су-27, які дуже непрофесійно спробували перехопити американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper, Пентагон не прагне ескалації з Росією.