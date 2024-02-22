Збиття російських літаків Су: як це вплинуло на застосування авіації РФ на фронті

Після втрати семи літаків протягом тижня армія агресорки Росії почала обережніше використовувати авіацію на півдні. Окупанти шукають нові рубежі для атак з повітря.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"У зоні нашої відповідальності ворог дуже обережний із застосуванням авіації, але не припиняє її використання в абсолюті, бо розуміє, що перевага у повітрі - це те, чим вони ще можуть дотискати", - розповіла речниця ОК.

Гуменюк наголосила. що росіяни ще запускають керовані авіабомби. Що стосується тактичної авіації, то ворога шукає нові рубежі, бо боїться нових втрат.

"Дійсно, є застереження, що максимальне наближення може стати фатальним", - додала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, протягом 17-19 лютого ЗСУ знищили шість російських літаків: чотири Су-34 і два - Су-35. Речник ПС Юрій Ігнат зауважив, що більш доцільно "приземляти" самі літальні апарати, з яких ворог запускає КАБи. Адже за добу росіяни можуть запускати по сто керованих авіаційних бомб.

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