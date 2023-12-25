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Збиття російських Су-30 та Су-34: експерт пояснив, чи критичні це втрати для окупантів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Збиття російських Су-30 та Су-34: експерт пояснив, чи критичні це втрати для окупантів

Російський Су-34 / Фото: goodfon.ru

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російських винищувачів.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що втрата кількох винищувачі не є критичною для авіації Росії, адже російська авіапромисловість, яка робить бойові борти, попри все, працює.   

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Авіапромисловість Росії, яка видає бойові літаки, працює. Дуже часто в пропагандистських російських каналах можна побачити сюжети про здачу нових партій Су-34 та інших літаків, Мі-8. Тому я би не сказав, що Росія зазнала критичних втрат, які якось відбиваються на її бойових спроможностях. Бомби-п’ятисотки і на півтори тонни як прилітали по наших позиціях, так і прилітають. Російські гелікоптери діють на лінії фронту, вони використовують протитанкові ракети і новітні ЛБКР (легка багатоцільова керована ракета - ред.). Тому тиші в повітрі немає і найближчим часом не може бути", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, у зведенні 25 грудня Генштаб ЗСУ підтвердив, що за попередню добу сили та засоби протиповітряної оборони України знищили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.

Також 24 грудня на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі. 

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Дата публікації
Перегляди
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