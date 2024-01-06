Збиття російських Су-34: британська розвідка розповіла, як це вплинуло на перебіг війни

Збиття трьох російських винищувачів Су-34 на півдні України вплинуло на операції військ РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це повідомили у британській розвідці.

"Раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра", – йдеться у повідомленні.

"Існує реалістична ймовірність того, що відсутність підтримки з повітря сприяла провалу спроби 18-го загальновійськового підрозділу Сухопутних військ армії РФ для зачистки плацдарму", – вважають у британській розвідці.

Однак Росія знову посилила тактичні авіаудари в районі українського плацдарму на лівому березі Дніпра, "але на нижчому рівні, ніж до збиття" Су-34.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук 22 грудня повідомив, що ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34. Сталося це в районі Кринок в Херсонській області.

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