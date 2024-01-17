Збиття російського літака А-50: розвідка Британії оцінила значення ліквідації судна

Ліквідація російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 призведе до обмеження зон дії авіації країни-агресорки Росії.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

У зведенні наголошують, що 14 січня А-50 майже напевно вибухнув і згодом упав у західній частині Азовського моря. Водночас повідомлялося, що російський літак Іл-22М був пошкоджений. Втім, судну вдалося приземлитися на найближчому російському аеродромі.

За даними британської розвідки, можливе успішне збиття Україною літака А-50 "має велике значення".

"Цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 січня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив, що ПС знищили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Тим часом у російського президента-диктатора Володимира Путіна дуже скупо висловилися про знищення літаків А-50 та Іл-22 в Україні. У Кремлі стверджують, мовляв, що не мають інформації про це

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мусієнко: як Україні вдалося дістати російські літаки? Дещо змінилося! Є “ПЕВНІ” види озброєння!

Читайте також: