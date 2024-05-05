Збиття російського літака Су-25: у Повітряних силах повідомили подробиці

Ворожий літак Су-25 напередодні збили на Донбасі.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Цей літак збив підрозділ Сухопутних військ ЗСУ. Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіусу ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими", - сказав він.

"Якщо він пілот відчув себе безстрашним і вже зробив декілька вильотів і його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра-післязавтра. Ймовірніше він вирішив, що зараз може виконати певний проліт, але був впольований ЗСУ та знищений", - додав він.

Нагадаємо:

Українські військові зі 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 — на Донеччині. Молодці, хлопці!" — сказав він.

Довідка:

Су-25 (за класифікацією НАТО: Frogfoot) — броньований дозвуковий штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також для знищення обʼєктів за заданими координатами.

За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, станом на березень, від початку 2024 року українські війська збили два ворожих літаки далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50, 12 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і два багатоцільових винищувачі Су-35.

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