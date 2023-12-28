Збиття трьох російських літаків Су-34: Гуменюк розповіла, як змінилася тактика росіян

Після знищення трьох бомбардувальників Су-34 в Херсонській області російська армія стала більш виважено підходити до використання авіації. Наразі фіксуються деякі зміни у тактиці завдання ударів на півдні.

Про це під час телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Критичної зміни в тактиці нема, є зміна в кількості, щільності цих ударів. Окупанти стали дуже виважено підходити до використання тактичної авіації з урахуванням того, що були уражені на цьому напрямку літаки. Вони намагаються вишукувати інші рубіжі пуску так, щоб не наражати на небезпеку свої літаки", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, загарбники змінили тактику у запуску КАБів: раніше ворог здійснював групові нальоти і пуски авіабомб з кількох напрямків, зараз - один літак випускає боєприпас, а інше судно намагається його прикривати. Зазначається, що протягом минулої доби росіяни вдарили сімома керованими авіабомбами по півдню. Представниця ЗСУ зауважила, що також спостерігалось зниження кількості не тільки штурмів, але і кількості обстрілів Херсонщини.

"Бойова робота тривала і цієї ночі, але в порівнянні з попередніми це було набагато спокійніше", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук 22 грудня повідомив, що ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34. Сталося це в районі Кринок в Херсонській області.

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