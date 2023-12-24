Збиття трьох російських літаків Су-34: Ігнат розповів, як реагують окупанти

Російські загарбники намагаються з'ясувати те, чим були знищені одразу три їхні бомбардувальники Су-34. Тож окупанти збирають дану інформацію в південних регіонах.

Таку заяву в етері телемарафону зробив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Противник зараз намагається розвідати якомога більше. Зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вечный полет", — сказав він.

Ігнат наголосив, що тепер авіаційні засоби ураження значно менше застосовуються ворогом.

"Особливо керовані авіабомби. Зокрема, на Херсонському напрямку. Фактично це одиничні випадки", — зауважив він.

Речник Повітряних сил зауважив, що росіяни вже зрозуміли, що наші системи, зокрема, надані партнерами далекобійні системи, можуть з'являтися на різних напрямках.

Знищення трьох Су-34: що відомо

22 грудня на південному напрямку вдалося знищити одразу три російські літаки Су-34.

Не всім пілотам вдалося вижити внаслідок знищення Су-34. Російські провоєнні блогери повідомили, що з місця падіння літаків евакуювали тіла пілотів.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував успішну операцію. З його слів, все було блискуче сплановано, а вартість одного російського винищувача не менше 50 мільйонів доларів.

"Блискуче в черговий раз спланована операція зі знищення ворога на підступах до нашої держави… Цього разу відразу три літаки — на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", — сказав Юрій Ігнат.

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що росіяни досі не можуть відійти від шоку після збиття літаків в Херсонській області, в районі Кринок. До слова, ліквідацію бомбардувальників підтвердили у російських ВПС.

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