Збиття трьох російських Су-34: Ігнат розповів цікаві подробиці витонченої операції 

Знищення трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 - це блискуча операція.Сили оборони зненацька застали пілотів, які намагалися підлетіти ближче, аби вдарити по бійцях ЗСУ.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі "Армія TV" та "Українське радіо".

За його словами, пілотів російських "СУшок" українським оборонцям вдалося застати зненацька, а потім "операція відбувалася блискавично і витончено".

"Росіяни знахабніли, підлетіли ближче, намагалися вдарити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ. Вони ризикнули невдало. Сподіваємося, таких ризиків окупанти робитимуть більше", - сказав він.

Ігнат пояснив, що 500-кг КАБи можуть летіти 20-25 км, але "коли хочеться і руки чешуться завдати удару, то... треба підлетіти ближче". От окупанти і вирішили ризикнути.

Представник ПС зазначив, що подібне збиття ворожих літаків було біля острова Зміїний, над російською Брянської областю.

"Після тривалої паузи у збитті саме такого типу літака, для нас це дійсно топподія місяця або й пів року. Росіяни знахабніли знову. Тобто їх нічого не навчила брянська історія, одеські історії, де були теж перехоплені і "Су-24", і "Су-35". Тут вже знову цікава і дуже приємна для нас історія – одразу три збиті борти", - розповів він.

Ігнат наголосив, що командувач Повітряних сил Микола Олещук спланував цю операцію вже не вперше, а на його плечах "велика відповідальність".

"Маємо розуміємо, що непросто завдавати таких ударів тоді, коли ворог фактично близько до лінії бойового зіткнення контролює повітряний простір, де розташовано чимало вогневих засобів ворога, де чимало його "очей": і безпілотна авіація, і літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і космічна розвідка. Безумовно, ворог має і агентуру, тому таку операцію провести дуже непросто", - розповів Юрій Ігнат.

Збиття трьох Су-34 на півдні

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ" ДЛЯ РАШИСТІВ! ЗСУ приземлили одразу 3 російських винищувачі Су-34!

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук 22 грудня повідомив, що ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34. Згодом стало відомо, що саме він і спланував цю операцію.

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що росіяни досі не можуть відійти від шоку після збиття літаків в Херсонській області, в районі Кринок. До слова, ліквідацію бомбардувальників підтвердили у російських ВПС.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на збиті російські "сушки". Він назвав цей день важливим, подякував ЗСУ і заявив, що жоден із вбивць не залишиться безкарним.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що йшло "полювання" на російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які створювали проблеми для Сил оборони на Південному напрямку.

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