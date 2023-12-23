Збиття трьох Су-34 на Херсонщині: росіяни досі не можуть відійти від шоку

Сили оборони України на південному напрямку збили три ворожих винищувачі-бомбардувальники Су-34. Втрата літаків занепокоїла окупантів.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Інформацію про збиття трьох літаків українськими військовими на південному напрямку підтвердили у російських ВПС.

Російські "воєнкори" уточнюють, що українська ППО збила ці Су-34 в Херсонській області, в районі Кринок.

"Російські "воєнкори" відреагували на одиничний інцидент великим занепокоєнням щодо можливостей протиповітряної оборони ЗСУ на півдні України", - йдеться в звіті.

Також аналітики ISW нагадали, що перед цим російські загарбники втратили два гелікоптери Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35 "під час інциденту" в Брянській області 13 травня 2023 року.

Нагалаємо, Повітряні сили зробили майже неможливе – за раз збили одразу 3 російські новітні бомбардувальники. Вони летіли атакувати українську Херсонщину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ” ДЛЯ РАШИСТІВ! ЗСУ приземлили одразу 3 російські винищувачі Су-34!



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