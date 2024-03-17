Збиття українського вертольота Black Hawk: у ГУР відповіли на повідомлення росіян

У Росії стверджують про нібито збиття українського вертольота Black Hawk поблизу кордону. Втім, це не відповідає дійсності.

Про це "РБК-Україна" розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

Так званий "військовий кореспондент" Росії Євген Піддубний заявив про те, що росіяни збили український гвинтокрил поблизу Лукашівки, що у Чернігівської області. За його словами, йдеться, ймовірно, про UH-60 Black Hawk.

Піддубний стверджує, що на борту вертольота нібито перебували до 20 осіб. За його словами, українські військові планували висадку на території Козинки, Бєлгородської області для "створення видимості контролю над населеним пунктом".

Проте у ГУР спростовують цю заяву.

"Ця інформація є черговою брехнею російської пропаганди. То вони повідомляли про півтори тисячі загиблих українських військових у Бєлгородській області, то ще якісь нісенітниці. І от чергова історія з Black Hawk. Black Hawk в строю, виконують поставлені завдання і з ними все добре", - відповів Юсов.

Нагадаємо, 17 березня триває рейд добровольчих угруповань в Росії. Підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" вранці 12 березня перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

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