Збив 5 ворожих "шахідів" і майстерно катапультувався: героїчний пілот з Полтавщини розкрив історію свого позивного Karaya

Пілот із позивним Karaya відвів підбитий літак від населеного пункту і тільки після цього катапультувався.

Героїчний пілот Вадим з позивним Karaya, який знищив п'ять ворожих безпілотників "Шахід" над Вінницею, відвів підбитий літак від населеного пункту і тільки після цього катапультувався, після лікуванні в госпіталі знову повернувся до польотів. Чому льотчик взяв саме такий позивний, розповів ексначальник Кременчуцького військового ліцею Владимир Поляков, в якому навчався військовий.

Про це Володимир Поляков написав у Facebook.

Він розповів, що дуже часто отримує запитання про свого випускника-льотчика, який нині захищає небо України. Тому поспілкувався з Вадимом і запитав його, чому саме "Карая".

"Це позивний найрезультативнішого льотчика-винищувача Другої Світової війни та й взагалі за всю історію авіації – Еріха Хартманна. Саме слово прямого тлумачення не знає. Якщо дослівний перевід з німецької, то це – "кохана", але воно не використовувалось за вказаним значенням. В Хартманна був цей позивний, коли він був командиром авіаційної ескадрильї "Karaya -1", в решті льотного складу винищувачів були – "Karaya -2", 3, 4… в залежності від бойового порядку в строю та інше", - цитує Володимир Поляков свого випускника.

Далі Вадим переповів йому те, як Еріх Хартманна після закінчення Другої Світової війни 10 років був "у засланні в радянському союзі, десь у Забайкаллі на каменоломнях". Після чого повернувся до ФРН, командував авіагрупою, а потім потрапив до США, де став можна сказати "батьком" сучасної реактивної винищувальної авіації.

"Тому, що вся тактика ведення бойових дій, яка лягла за основу, і, навіть, зараз використовується, була написана саме ним. Така досить видатна постать у світовій історії та безпосередньо у реактивній винищувальній авіації. По історії мені подобалось його читати, його тактику та решта…", - розповів Вадим колишньому начальнику свого ліцею.

Також ексначальник Кременчуцького військового ліцею нагадав, що після 2014 року його випускник в усіх інтерв’ю казав, що "був молодий і аполітичний, йому подобалося літати, і це було його покликання".

"І я так, жартома, взяв цей позивний. Так і залишилось", - підсумував Поляков і додав, - "А на останок додам. Тактика Хартманна сформульова у 4-х словах: "побачив - вирішив - атакував - відірвався". І він ніколи не змінював цій послідовності. Таке військове кредо і Вадима".

Нагадаємо, увечері 12 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач. Пілот згодом розповів, що виконав знищення повітряних цілей і в момент вибуху одної з них, його літак був пошкоджений.

Йому вдалося відвести літак від населеного пункту та здійснити катапультування. Пілот був нагороджений орденом "За Мужність" третього ступеня, повідомляв ексначальник Кременчуцького військового ліцею Владимир Поляков.

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