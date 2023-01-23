"Збивати літаки простіше, ніж ракети": у розвідці спростували погрозу росіян відрізати Україну від Європи

Скібіцький каже, що зараз активізувалися російські аналітики, які працюють за кордоном, із заявами щодо чисельності військ у Білорусі.

Росіяни розгорнули проти України потужну інформаційну кампанію, яка має на меті залякати населення і розтягнути українські сили. Окупанти запускають різні інформаційні меседжі щодо різних наступів, але Україна готова до можливих нових атак РФ, розгорнуто та посилено систему ППО.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Укрінформу.

Скібіцький вказав на те, що зараз за кордоном активізувалися аналітики РФ, які фактично працюють інформаційно на користь РФ. Вони роблять заяви про нібито 220 тисяч угруповання на території Білорусі, якого насправді, за даними розвідки України, там немає.

Розвідка наголошує, що наразі у Білорусі угруповання значно менше, аніж було торік, коли звідти напали окупанти.

"Якщо реально оцінити, проводиться потужна інформаційна кампанія проти нашої держави. Будуть розтягувати наші сили, будуть лякати наше населення... Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220 тисяч угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили там розгорнуто 150 тисяч... Насправді їх немає там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року. Необхідно зрозуміти, що й ми готові, там проведено перевірки готовності підрозділів, які боронять північний кордон нашої держави, підготовлені відповідні оборонні рубежі, розгорнуто та посилено систему ППО, включаючи Київ. І якщо ми збиваємо зараз ворожі крилаті ракети, то повірте, збивати вертольоти і літаки, - це значно простіше", - заявив Скібіцький, коментуючи заяву ексрадника Путіна Андрія Ілларіонова, що росіяни хочуть відрізати Україну від Європи.

Заступник начальника ГУР МО нагадав, що окупанти від початку повномасштабного вторгнення планували оточити угруповання військ України на Донецькому і Луганському напрямках, але їм досі не вдалося цього.

"Такі плани, які стосуються кліщів чи то повного оточення нашого угруповання військ тоді на Донецькому і Луганському напрямках були у них з самого початку, це був перший план, розроблений саме Герасимовим при вторгненні в лютому 2022 року. І який з цього результат? Вони до сих пір не реалізовані", - сказав Скібіцький.

Зазначимо, що нещодавно президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов припустив, що найближчим часом російський диктатор Володимир Путін розпочне новий етап - велику війну, якої ще не було. Ілларіонов стверджує, що зараз є безліч ознак того, що триває підготовка до зовсім іншого етапу війни, масштаби якої виходять на зовсім інший рівень. Він вважає, що цей етап статися практично будь-якого дня.

Нагадаємо, українська розвідка прогнозує активні бої на Донецькому і Луганському напрямках найближчими місяцями. Крім того, за даними розвідки, ворог перекидає 2-у механізовану дивізію 1-ї танкової армії з Білорусі. Тому є ризик нової спроби окупантів нападу через кордон на Куп’янському напрямку.

Весна та початок літа 2023-го будуть вирішальними у повномасштабній війні, казав раніше Вадим Скібіцький.