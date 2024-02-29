"Збиваються доволі далеко": у Повітряних силах прокоментували "масове падіння" російських Су-34

Російські штурмовики Су-34 "збиваються доволі таки далеко". Тому пілоти країни-агресорки змушені зменшити свою нахабність.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

"Те, що [ворог] агресивніший, ви бачили під час атак Авдіївського плацдарму. Туди було спрямовано чимало засобів ураження, зокрема, сотні КАБів", — сказав він.

Окупанти наростили авіаційну присутність на східному напрямку, тому було реагування вищого військового керівництва.

"Збиваються вони доволі таки далеко, не будемо казати точну відстань, але далеченько. Російські пілоти уже не так нахабніють, не так близько підлітають. Їм, щоб КАБ полетів далі, треба підлетіти ближче", — пояснив Ігнат.

Речник ПС заявив, що російським пілотам треба ризикувати, а ризикуючи, вони "потрапляють в історії такі як сьогоднішня". Водночас в Україні з’являється більше засобів для того, щоб діставати ворога на дальніх підступах.

Су-34 збили 29 лютого

Зранку 29 лютого стало відомо, що Росія втратила ще один бомбардувальник Су-34. Сталося це на Східному напрямку.

Невдовзі стало відомо, що українські Збройні сили знищили ще два ворожих бомбардувальників Су-34. Тобто вже три ворожі штурмовики від початку доби. Відбулося це на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Таким чином, протягом лютого українські захисники збили 13 ворожих літаків і 1 гелікоптер.

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