Збори перших новобранців за проєктом "Контракт 18-24": Паліса розповів, як тестують проєкт

Контракт 18–24 — як тестують проєкт Фото: ілюстративне / © ТСН

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Пілотний проєкт «Контракт 18-24» було запроваджено для чотирьох бригад Сухопутних військ, а також по одній бригаді Десантно-штурмових військ і Морської піхоти

​​Про це журналістам розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса 3 квітня.

Він зазначив, що був намір протестувати цю модель у контрольованому масштабі. Якщо одразу надати таку можливість усім, буде складно відстежити критичні моменти, які стосуються виконання задекларованих обіцянок.

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За словами заступника керівника Офісу президента, важливо дотримуватися чіткої системи «відповідальності та прозорості».

«Щоб це не виглядало як чергова „замануха“, коли щось обіцяють, але не виконують. Має бути чітка система відповідальності та прозорості. Командир повинен чітко знати свої права й обов’язки. Те саме стосується військовослужбовця за контрактом. Має бути відвертість і довіра у цих стосунках», — пояснив представник ОПУ.

За його словами, якщо одразу залучити 15-20 або навіть 50 бригад, буде надзвичайно складно якісно промоніторити процес.

Ба більше, існує проблема підготовки, адже на сьогодні не всі бригади здатні самостійно здійснювати базову загальновійськову підготовку.

«Їм потрібен час для нарощення спроможностей — як з точки зору кількості інструкторів, так і матеріально-технічної бази… Йдеться про дуже конкретні речі — підйомники для стрільбищ, імітаційні засоби, технічну інфраструктуру тощо. Тому поступово ми плануємо розширювати цю модель на більшу кількість бригад і охоплювати ширше коло підрозділів», — сказав Паліса.

Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу президента, Росія готує наступ на кількох напрямках і хоче наростити угруповання на 150 тисяч осіб, що є еквівалентом приблизно 15-ти мотострілецьких дивізій.

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