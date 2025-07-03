Зброя від США: у ЦПД пояснили, чи дійсно постачання зупинилися

У ЦПД пояснили, чи дійсно постачання зупинилися / © Ruslan Stefanchuk/Facebook

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Інформація про те, що США призупинили постачання зброї до України, активно поширюється у західних ЗМІ, проте як зауважив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, ці публікації часто не містять важливих деталей. Він наголосив, що певні види озброєнь продовжують надходити, а Україна готова купувати зброю у США.

Про це повідомляє «24 Канал».

За словами Коваленка, між Міністерством оборони України, Офісом президента та американськими партнерами триває активний діалог. Не виключено, що відбудеться розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.

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«Інформаційна бомба» без суті: що приховують західні ЗМІ

Коваленко підкреслив, що західні медіа, які пишуть про зупинку постачань, не володіють повною інформацією. Зокрема, їм невідомі точні номенклатури озброєнь у пакетах допомоги, ухвалених за часів Джо Байдена, обсяги вже поставленої та запланованої зброї, а також конкретні терміни постачань.

«Адже є озброєння, яке заплановане на наступний рік, яке вже поставлене тощо… Це інформація під грифом. Жоден інсайдер так просто це не розкаже. Тому вийшла така „інформаційна бомба“, позбавлена суті. Певні елементи озброєнь постачаються. Президент України озвучував, що певні види озброєння Україна готова купувати. Про це ведеться діалог», — пояснив Коваленко.

Він додав, що Україна гостро потребує більше систем Patriot та зенітних ракет через зростання кількості ворожих балістичних атак. Ці питання вирішуються на найвищому рівні, і медіа приблизно на 60% не володіють необхідною інформацією.

Внутрішньополітична ситуація у США та «гра» Трампа

Коваленко також вказав на важливість розуміння внутрішньої політичної ситуації у США, де в листопаді 2026 року відбудуться вибори до Сенату. На думку експерта, Дональду Трампу необхідно показати результат своєї економічної політики.

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Він зазначив, що більшість політичного сегмента та суспільства США підтримує Україну, маючи погляди, протилежні потенційній позиції команди Трампа щодо необхідності підтримки українців. Вони можуть використовувати цю історію для суспільного розголосу та тиску. Крім того, Коваленко припускає, що США можуть прагнути стимулювати купівлю своєї зброї, не бажаючи виходити з протистояння.

Нагадаємо, вже вдруге за майже пів року адміністрація Трампа блокує постачання Україні американського озброєння.

Вперше це сталося в березні після скандалу в Овальному кабінеті під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, коли на нього накинулися Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та інші, навіть дорікнувши відсутністю костюма.