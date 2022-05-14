"Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу" - Подоляк

"Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу" - Подоляк

Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу.

Окупанти продовжують красти українське зерно для продажу до Сирії та Лівану.

Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу, розв'язавши війну в Україні.

На цьому наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Потрібно розуміти причинно-наслідкові зв’язки глобальних процесів. Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу, розв'язавши війну в Україні. Єдиний вихід, щоб відновити порядок, – допомогти Україні перемогти. Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу", - написав він у Twitter.

There is a need to understand the cause and effect of global processes. Russia has threatened the world's food security by waging war in Ukraine. The only way to restore order is to help us achieve victory. The key to the world's food security is weapons for Ukraine. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 14, 2022

Нагадаємо, тисячі тонн зерна, вкрадені Росією з тимчасово окупованих північних регіонів України, везуть до Сирії.

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