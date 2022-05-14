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"Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу" - Подоляк

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"Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу" - Подоляк

Фото: Associated Press

Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу.

Окупанти продовжують красти українське зерно для продажу до Сирії та Лівану.  

Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу, розв'язавши війну в Україні.

На цьому наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Потрібно розуміти причинно-наслідкові зв’язки глобальних процесів. Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу, розв'язавши війну в Україні. Єдиний вихід, щоб відновити порядок, – допомогти Україні перемогти. Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, тисячі тонн зерна, вкрадені Росією з тимчасово окупованих північних регіонів України, везуть до Сирії. 

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