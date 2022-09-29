Зброя для України: у США повідомили, коли відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн"

Наступна зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 12 жовтня у Брюсселі.

Про це повідомила пані посол США при НАТО Джуліан Сміт, пише "Голос Америки".

Пані посол відмовилась називати озброєння, яке західні партнери та США можуть передати Україні за підсумками зустрічі. Проте Джуліан Сміт наголосила, що США комунікують на цю тему з українським військово-політичним керівництвом.

"Ми чітко й голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це – лише постійний процес, що розвивається", – наголосила Сміт.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, очільник Пентагону Ллойд Остін знову збирав партнерів і союзників на військовій базі Рамштайн, де радилися, чого потребує Україна, і пообіцяли довгострокову підтримку.

Міністр оборони України Резніков підбив підсумки "Рамштайну-5" та повідомив приємні новини.

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