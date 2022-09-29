Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зброя для України: у США повідомили, коли відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн"

Дата публікації
Перегляди
1121
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зброя для України: у США повідомили, коли відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн"

Фото: Associated Press

США та західні партнери України продовжуватимуть надавати сучасне озброєння ЗСУ.

Наступна зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 12 жовтня у Брюсселі.

Про це повідомила пані посол США при НАТО Джуліан Сміт, пише "Голос Америки". 

Пані посол відмовилась називати озброєння, яке західні партнери та США можуть передати Україні за підсумками зустрічі. Проте Джуліан Сміт наголосила, що США комунікують на цю тему з українським військово-політичним керівництвом. 

"Ми чітко й голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це – лише постійний процес, що розвивається", – наголосила Сміт.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, очільник Пентагону Ллойд Остін знову збирав партнерів і союзників на військовій базі Рамштайн, де радилися, чого потребує Україна, і пообіцяли довгострокову підтримку.

Міністр оборони України Резніков підбив підсумки "Рамштайну-5" та повідомив приємні новини

Читайте також:

Економічний "Рамштайн" тисне на Німеччину, аби нарешті дала Україні зброю

Економічний "Рамштайн" тисне на Німеччину, аби нарешті дала Україні зброю

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1121
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація