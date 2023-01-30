Зброя для ЗСУ та відбудова Миколаєва: Зеленський - про зустріч з прем’єркою Данії

Президент України Володимир Зеленський 30 січня здійснив робочі візити до Миколаєва та Одеси. Там він зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це президент розповів 30 січня під час свого звернення до українців.

Зеленський розповів, що саме Данія взяла на себе відповідальність за відбудову Миколаєва, який тривалий час обстрілювали російські терористи.

"Це потреба у проектах у галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві. Особливо відчутно для Миколаєва – очищення води, відновлення нормального водопостачання, яке було зруйноване російськими окупантами. Вже є відповідний проект за участю Данії, реалізація якого почалася. Але зробити треба ще значно більше – і для відновлення, і для модернізації того, що є основою життя наших людей", - сказав Зеленський.

Президент України спільно з Фредеріксен відвідали у Миколаєві госпіталь, де лікуються поранені українські захисники.

"І я хочу подякувати Данії, особисто пані премʼєр-міністру та іншим представникам уряду Данії за готовність допомагати Україні. За готовність підтримувати до повного відновлення територіальної цілісності України та до повної відбудови всього того, що необхідне для життя. У цьому фундаментальний сенс нашої співпраці з партнерами. Російський терор має програти всюди, у всьому: на полі бою і в тому, щоб не залишилося жодної руїни в нашій країні, щоб ми змогли все відновити й тим довести, що свобода міцніша", - сказав Зеленський.

Також лідери держав відвідали Одесу. Данія підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми "Зерно з України" – Grain from Ukraine.

"Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру. Звичайно, я подякував Данії за надану оборонну підтримку, за суттєве посилення нашої артилерії, за готовність долучитися до танкової коаліції. Обговорили сьогодні, що ще можемо зробити, щоб посилити українських воїнів", - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що він також обговорив із прем'єркою Данії санкції проти Росії та недопущення спортсменів із РФ і Білорусі до Олімпіади.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський із робочим візитом відвідав Миколаївську область.

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