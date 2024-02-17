Зброя для ЗСУ: Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно – комісар ЄС

Євросоюз зможе виготовляти два мільйони артилерійських снарядів для ЗСУ від 2025 року.
Комісар ЄС з питань розширення та політики добросусідства Йоханнес Хан заявив, що комісія Євросоюзу обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно від 2025 року. А у березні 2024 року – понад пів мільйона.
Про це пише DW.
"Ми вже зможемо поставити 500 200 артилерійських снарядів до наміченої дати – березня", - заявив він.
За його словами, від 2024 року можна буде виготовляти два мільйони артилерійських снарядів.
Йоханнес Хан також визнав, що через брак виробничих потужностей ЄС не зміг виконати дану у березні 2023 року обіцянку поставити Україні мільйон снарядів минулого року.
Нагадаємо, угода між Україною та Францією передбачає виділення на оборону 3 млрд євро 2024 року.
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