Зброя для ЗСУ: Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно – комісар ЄС

Євросоюз зможе виготовляти два мільйони артилерійських снарядів для ЗСУ від 2025 року.

Комісар ЄС з питань розширення та політики добросусідства Йоханнес Хан заявив, що комісія Євросоюзу обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно від 2025 року. А у березні 2024 року – понад пів мільйона.

Про це пише DW.

"Ми вже зможемо поставити 500 200 артилерійських снарядів до наміченої дати – березня", - заявив він.

За його словами, від 2024 року можна буде виготовляти два мільйони артилерійських снарядів.

Йоханнес Хан також визнав, що через брак виробничих потужностей ЄС не зміг виконати дану у березні 2023 року обіцянку поставити Україні мільйон снарядів минулого року.

Нагадаємо, угода між Україною та Францією передбачає виділення на оборону 3 млрд євро 2024 року.

Читайте також: