Зброя і не тільки: The Guardian дізнався, що Салліван пообіцяв Єрмаку у США

До середини січня, як пишуть ЗМІ, Україна отримає серйозну допомогу.

Україна до середини січня отримає сотні тисяч снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки. Крім того, США погодили виділення $20 млрд кредитів, забезпечених прибутками від заморожених російських активів.

Про це видання The Guardian повідомляє із посиланням на власні джерела у Вашингтоні.

Журналісти нагадали, що напередодні українська делегація на чолі з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася із радником Білого дому з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

"Посадовець, якого чимало критикували в українському інфопросторі через його політику "стримування ескалації", пообіцяв до середини січня надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні броньованих автомобілів. США також допоможуть Україні із підготовкою мобілізованих, яка здійснюватиметься за кордоном", - зазначають журналісти.

Крім того, Салліван нагадав про практично фіналізоване рішення щодо надання Україні кредиту на 20 мільярдів доларів під гарантії заморожених російських активів та заявив про пошук "нових шляхів щодо санкцій" проти Росії.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця терміну чинного президента Джо Байдена Штати передадуть Україні допомогу на всю суму у 61 млрд дол, затверджену Конгресом.