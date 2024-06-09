Зброя на мільйони доларів: який вигляд має "кладовище" російських ракет у Харкові (відео)

Правоохоронні органи збирають зброю як речові докази у судових процесах проти РФ.

Окупаційна армія Росії щодня атакує Харків ракетами та безпілотниками. На околиці міста зберігають тисячі уламків зброї, випущеної окупантами від початку повномасштабної війни. Кожна з них коштувала країні-агресорці $3-7 мільйонів.

Кореспондент DW Роман Гончаренко показав "кладовище" російських ракет у Харкові.

"Тут близько тисячі "Смерчів", "Ураганів", С-300 та інших видів ракет, які Росія запускає по Харкову", – зазначив він.

Українські правоохоронні органи збирають їх як речові докази, щоб потім використовувати у судових процесах. Це стосується і кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ, які ведуть в Україні, та для підготовки справ для Міжнародного суду.

Прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко додав, що на цьому своєрідному "кладовищі" зберігаються уламки не лише ворожих ракет, а й ударних безпілотників. Зокрема, частини дронів-камікадзе типу Shahed-131/136.

"Ці всі ракети коштують мільйони доларів. Всі крилаті – Х-101, Х-55 – це $3, 5, 7 млн. І такими ракетами завдаються удари по місту та області", – додав він.

Нагадаємо, наступ Росії на Харківщині провалюється – чого "досягли" окупанти і як можуть розвиватися події.

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