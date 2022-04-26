Зброя - означає звільнення України від російських загарбників військовим шляхом: Арестович про зустріч у Рамштайні

Зброя - означає звільнення України від російських загарбників військовим шляхом: Арестович про зустріч у Рамштайні

У Рамштайні понад 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні виграти боротьбу проти несправедливого вторгнення Росії.

Зброя - означає звільнення України від російських загарбників військовим шляхом.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 26 квітня, коментуючи зустріч міністрів оборони 40 держав світу на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Зібрання на авіабазі "Рамштайн" нараховує міністрів оброни 40 країн світу. Тобто в НАТО 30, а тут ще 10, де також присутній міністр оборони України Олексій Резніков. І де головуючий при цій зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що він переверне небо і землю, але надасть зброю Україні. Зброя - означає звільнення України від російських загарбників військовим шляхом", - наголосив він.

Нагадаємо, міністри оборони США та інших держав щомісяця збиратимуться для того, щоб допомагати Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін додав, що наступні зустрічі будуть особистими або відбуватимуться в онлайн-форматі.

Як Росія вкрала в України весь тактичний ядерний щит – блог ТСН

Читайте також: