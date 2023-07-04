"Зброя перемоги": в Міноборони розповіли про удари "Хаймарсами" по базах окупантів – відео

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр привітала США з Днем незалежності. Вона подякувала за незмінну підтримку, яка допомагає виборювати свободу України, знищувати ворога та захищати спільні цінності, опублікувавши відео роботи M142 HIMARS – американської реактивної артилерійської системи.

Відео Ганна Маляр опублікувала у Telegram.

"Поява американських "Хаймарсів" у червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових. Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи. Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так до сих пір нікого й не впіймали. Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хв. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot (стріляй-та-тікай), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом", - написала Маляр.

Заступниця міністра оборони також пригадала відомі випадки застосування HIMARS по російських загарбниках:

високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у місті Макіївка , коли за різними даними загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян;

, коли за різними даними загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян; знищення бази окупантів в селі Праві Саги, поблизу Олешок.

"Для українські військових "Хаймарси" стали реальною зброєю перемоги. Адже "Одна ракета – одна знищена ціль" – це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів", - наголосила Маляр.

"Одна ракета – одна знищена ціль": в Міноборони показали роботу HIMARS по базах окупантів

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, які типи літаків Україна розгляне для посилення авіації.

Читайте також: