"Зброя стала стріляти далі": дружина окупанта побідкалась через втрати РФ на Куп’янському напрямку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову російського окупанта та його дружини. Вони бідкаються на активізацію боїв на Куп’янському напрямку.

Про це йдеться у розмові окупанта, яку опублікувало ГУР.

У розмові дружина окупанта бідкається, що "українська зброя почала стріляти далі". Вона також розповідає про втрати в окупаційному підрозділі, де воює її чоловік.

"Знову починається спека. Я не розумію, у них зброя почала стріляти далі чи ті назад пішли", - цікавиться дружина російського загарбника.

Також вона повідомляє йому, що загинув їхній знайомий на позивний "Субота".

Нагадаємо, російські окупанти навіть після всього побаченого на фронті і потрапляння в український полон продовжують стверджувати, що у нашій країні мешкають н*цисти.

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