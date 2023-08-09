"Зброя стала стріляти далі": дружина окупанта побідкалась через втрати РФ на Куп’янському напрямку

ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову російського окупанта та його дружини. Вони бідкаються на активізацію боїв на Куп’янському напрямку.
Про це йдеться у розмові окупанта, яку опублікувало ГУР.
У розмові дружина окупанта бідкається, що "українська зброя почала стріляти далі". Вона також розповідає про втрати в окупаційному підрозділі, де воює її чоловік.
"Знову починається спека. Я не розумію, у них зброя почала стріляти далі чи ті назад пішли", - цікавиться дружина російського загарбника.
Також вона повідомляє йому, що загинув їхній знайомий на позивний "Субота".
Нагадаємо, російські окупанти навіть після всього побаченого на фронті і потрапляння в український полон продовжують стверджувати, що у нашій країні мешкають н*цисти.
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