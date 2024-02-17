Зброя, яка дає шалену перевагу росіянам: військовий назвав спосіб протидії

Застосування керованих авіабомб є “дешевим, сердитим і дуже ефективним”.

Російська окупаційна армія має стовідсоткову перевагу за кількістю керованих авіаційних бомб (КАБів), якими засипає позиції ЗСУ та атакує українські міста.

Військовослужбовець Ігор Луценко, який відомий також як журналіст та громадський діяч, вважає, що масове застосування цієї зброї росіянами змушує українські підрозділи відступати, та пропонує спосіб протидії.

Що таке КАБ

Ігор Луценко коротко нагадав, що це за зброя.

“КАБ — це бомба, як правило, вагою 250, 500 кг. Рідше — 1000, 1500. Це проста фугасна бомба, котрих у СРСР було до біса, і котрих у світі теж до біса, але з невеликою надбудовою — крильцями і модулем, котрий керує польотом. Запускаються з літака і відносно точно летять кілька десятків км”, - пише він.

За його словами, застосування цих бомб є “дешевим, сердитим і дуже ефективним”.

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“П’ятсоткілограмовій бомбі байдуже, степ перед нею чи бетонне місто. Вона складує під’їзди, як карткові будиночки. Їй не потрібна виняткова точність, бо вона контузить все живе у радіусі 100 метрів, навіть якщо це живе поховалося в укриття. Люди, котрі потрапили під ударну хвилю, потім довго лікуються, хоча зовні у них залишаються цілими ноги-руки”, - пояснив військовий.

Ігор Луценко порівняв КАБ із тактичною ракетою.

“Ракета несе стільки ж вибухівки і далі, і коштує мільйони. КАБ коштує в десятки разів менше, але такий же потужний. Запаси старих могутніх авіабомб практично невичерпні. РФ буде воювати ними дуже довго”, - зауважив він.

Військовий стверджує, що за застосуванням КАБів Україна стовідсотково програє російським окупантам з рахунком “нуль проти сотень”.

Як протидіяти ударам

Ігор Луценко пригадав, як на зустрічі із міністром Кубраковим піднімав питання КАБів як фактору беззаперечної переваги росіян у певній, дуже важливій сфері.

“У наших країн-помічників треба просити зброю проти авіації, котра кидає КАБи. Нам треба робити своє ППО, котре зможе відганяти носіїв бомб подалі від лінії фронту. Нам потрібні як симетричні, так і асиметричні рішення”, - зауважив він.

Зокрема він згадав про пропозицію регулярно атакувати аеродроми на дистанції кількасот кілометрів, де базується тактична авіація, здатна бути носіями КАБів, щоб відсунути її максимально далеко й авіація ворога могла скидати якомога меншу кількість і середню вагу.

“Пропонувалося масштабувати під це певні українські розробки. Зараз уже час казати, що ця концепція чомусь буксує. Багатосторінкові документи з планом війни проти ворожих аеродромів гуляють по штабах і міністерствах, зустрічають на своєму шляху усіх — від сивих генералів і до молодих бізнесменів — але не зустрічають втілення”, - зауважив він.

Зброя українського наступу

Окрім того, Ігор Луценко згадав про проект “український КАБ”, яким мали б займатися профільні відомства.

“Так, наша авіація нездатна підніматися достатньо високо, щоб кидати по ворогу КАБи виробництва західних країн, бо буде уражена засобами російської протиповітряної оборони. Але технічну проблему носія КАБів цілком можливо вирішити багатьма способами, одні з яких дешеві, інші — трохи дорожчі, але теж реалістичні”, - зазначив він.

За його словами, повторюється історія з “Шахедами”, коли Україна, страждаючи від ефективної зброї, котру росіяни застосовують уже понад рік, не може створити симетричну відповідь у належному масштабі. Хоча володіє і ресурсами, і технологіями, і людьми для цього.

На думку Ігоря Луценка, ЗСУ не зможуть наступати без КАБів.

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“Для руйнування глибоко ешелонованої оборони противника, для руйнування його потужних укріплень ми не напасемося тактичних ракет чи снарядів. Перші надто дорогі, другі надто слабкі. Нам треба дешево і потужно — це є КАБи. Повторюся, усе для створення вітчизняних керованих авіабомб є. Немає тільки волі тут створювати щось нове і потрібне”, - резюмував він.

При цьому військовий нагадав, що ГУР та СБУ змогли зробити велику кількість якісних морських дронів для того, щоб “множити росіян на морі на нуль”, а також спланувати і реалізувати знищення російської нафтопереробки.

“Може, давайте віддамо частково управління сухопутними операціями цим відомствам? КАБи якраз по складності співставні з морськими дронами. Може, давайте поставимо їм задачу створити рішення по КАБах? І так само захиститися від ворожих бомб?” - запропонував Ігор Луценко.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про масове застосування Росією для ударів по Україні керованих авіабомб (КАБ) і назвав їх "серйозною загрозою".

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