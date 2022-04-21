"Зброя, яка змінює правила гри": Арестович розповів, що чекає на армію РФ на Донбасі

"Зброя, яка змінює правила гри": Арестович розповів, що чекає на армію РФ на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що зброя, яку передають іноземні партнери значно перевершує знаряддя окупантів.

За його словами, російську армію чекає крах.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Потрібно стежити за західною пресою. Там розпочалося змагання, хто більше дасть зброю Україні. Сьогодні американці оголосили другий пакет допомоги. Я просто процитую, що заявили офіційні американські особи: 72 гаубиці, калібру 155 міліметрів, до тих, які були. І не лише американці. Голландці, англійці і, можливо, німці. І БПЛА, спеціально доопрацьовані для українських умов, і багато чого смачного постачається.

Я можу сказати, що коли це все приїде, горе буде тим, хто стоятиме навпроти цих гаубиць. Тому що вони далекобійніші, ніж російські. А це означає, що виграно контрбатарейну боротьбу. Коли задавили, війська противника що неспроможні маневрувати, та його криє навіть сама артилерія. Тому що в умовах маневру, коли війська противників стикаються, є виграш у контрбатарейній стрільбі. Тобто одні гармати повинні задавити інші гармати.

А коли вони спробують налетіти на нашу артилерію авіацією, буде як сьогодні – вибиваємо нафіг. І це глухий кут. Це те, що в англомовній термінології називається game changer weapon – зброя, яка змінює правила гри", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, вранці 21 квітня Арестович повідомив, що протягом попередньої доби російським військам не вдалося просунутися на жодному з напрямків наступу.

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