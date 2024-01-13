"Зброя з AliExpress": окупантів оснастили дешевими ліхтариками для бою в нічних умовах – відео

Генеральний штаб ЗС Росії не перестає дивувати "найкращою зброєю" для своїх солдат. Так, військове керівництво закупило для солдат окупаційної армії РФ дешеві китайські ліхтарики з AliExpress та відправили їх на фронт як засоби для ведення бою в нічних умовах.

Про це розповів Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Нещодавно пішла гуляти чутка, що з начальником Генштабу генералом Герасимовим щось трапилося. Потім слух було спростовано. Постачання на фронт нової партії китайських ліхтариків доводять нам, що він живий і здоровий. Якщо їх надіти на голови генералам, які міркують сьогодні про найвищий рівень технологій російської армії, батареї в цих ліхтарях сядуть відразу. Від сорому. А думку одержувачів передноворічних подарунків від Генштабу можна почути на відео", - пише канал.

Нагадаємо, Міноборони РФ цинічно прокоментувало черговий ракетний удар по Україні вранці 13 січня та заявило про "досягнення мети".

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