Збройні провокації і спроба втягнути Білорусь у війну: Жданов оцінив загрозу від поміченого в РБ ешелону

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував, яку загрозу для України становить зафіксований білорусами великий ешелон танків та засобів ППО без розпізнавальних знаків, що рухався в Білорусі в напрямку півдня.

На думку експерта, це може бути підготовкою до збройних провокації з боку Білорусі, проте російськими військами.

Про це Жданов розповів у ефірі свого YouTube-каналу 3 вересня.

"Так, помічений цей ешелон. Є відомості нашої розвідки. Наша розвідка каже, що вони накопичують біля кордону танки, бронемашини, артилерію і системи ППО. Цілком можливо, що можуть бути збройні провокації з боку Білорусі, але російськими військами. Я не думаю, що білоруська армія захоче все-таки влазити в цю війну. Хоча ми не можемо повністю гарантувати, що білоруси в неї не вляпаються", – зауважив військовий експерт.

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У цьому контексті він пояснив, що Росії дуже потрібен зараз другий фронт, щоб відтягнути українські сили від захисту Донецької області.

"Їм потрібна оперативна пауза і вони б хотіли відтягнути частину наших військ. Вони не можуть, бачите, взяти Донецьку область, тому цілком можливо, що будуть збройні провокації. Не такі, як у Чернігівській і Сумській – де вони обстрілюють просто нашу територію. Тут цілком можливо, можуть бути провокації, особливо під час навчань або після них, або під виглядом навчань", – припустив Жданов.

Водночас він зауважив, що залишається спокійним, адже Україна досить давно і довго зміцнює лінію оборони на кордоні з Білоруссю.

Експерт також пояснив, чому припускає саме збройні провокації, а не вторгнення.

"Тому що один ешелон – це один батальйон, це максимум одна батальйонно-тактична група. Якраз із посиленням артилерії, з посиленням танків вона не зможе провести вторгнення. Вона може провести розвідку боєм, збройну провокацію, але… (не вторгнення – ред.)" – сказав Жданов.

"А ось це без розпізнавальних знаків – буде важко визначити, чия вона. Тільки по захопленню полонених можемо визначити – чия, або по перехопленню радіопереговорів. Може бути спроба втягнути Білорусь таким чином у війну. Без розпізнавальних знаків пустять своїх солдат. Або в останній момент вони нанесуть на техніку розпізнавальні знаки армії Білорусі і підуть в атаку – та ж розвідка боєм", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні Жданов розповів, що російські війська навряд чи спробують повторити вторгнення до України з боку Білорусі під час нових запланованих в РБ навчань зі "звільнення окупованих територій".

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