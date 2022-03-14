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Збройні сили Білорусі посилили охорону українсько-білоруського кордону - Генштаб ЗСУ

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Збройні сили Білорусі посилили охорону українсько-білоруського кордону - Генштаб ЗСУ

Associated Press

Загарбники посили охорону кордону.

Підрозділи Збройних сил Білорусі посилили охорону українсько-білоруському кордоні. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ від 14 березня. 

"Враховуючи поточну ситуацію загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. Ворог відступив, зазнавши великих втрат. 

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