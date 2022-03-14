Збройні сили Білорусі посилили охорону українсько-білоруського кордону - Генштаб ЗСУ

Загарбники посили охорону кордону.

Підрозділи Збройних сил Білорусі посилили охорону українсько-білоруському кордоні.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ від 14 березня.

"Враховуючи поточну ситуацію загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. Ворог відступив, зазнавши великих втрат.