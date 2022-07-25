Збройні сили Білорусі посилюють охорону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а також залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 25 липня.

Варто зазначити, що Білорусь втринадцяте подовжила військові навчання біля кордону України. Проте керівник української військової розвідки Кирило Буданов зазначає, що це абсолютно стабільні дії, які військова розвідка відстежує. Він додав, що не слід демонізувати ситуацію з Білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти. "Я вам ще раз кажу: нічого зараз там не буде", - наголосив Буданов.

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