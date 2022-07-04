Збройні сили Білорусі продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Триває 131 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 4 липня.

"Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки генерал Кирило Буданов розповів, чи нападе Білорусь на Україну.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому не можна збивати літаки на території Білорусі, що бомбардують Україну

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