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Збройні сили Білорусі посилюють українсько-білоруський кордон - Генштаб

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Збройні сили Білорусі посилюють українсько-білоруський кордон - Генштаб

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Збройні сили Білорусі продовжують посилювати українсько-білоруський кордон в Брестській і Гомельській областях.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога”, - відмітили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Одесі зберігається великий ризик повітряних ударів.

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