Збройні сили Білорусі посилюють українсько-білоруський кордон - Генштаб

Збройні сили Білорусі продовжують посилювати українсько-білоруський кордон в Брестській і Гомельській областях.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога”, - відмітили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Одесі зберігається великий ризик повітряних ударів.
Читайте також:
- В Генштабі повідомили, що відбувається на Слобожанському напрямку: "Ворог зазнає втрат"
- Росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод: загинуло 10 цивільних - ОВА
- Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 4 травня