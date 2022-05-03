Збройні сили Білорусі посилюють українсько-білоруський кордон - Генштаб

Збройні сили Білорусі продовжують посилювати українсько-білоруський кордон в Брестській і Гомельській областях.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога”, - відмітили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Одесі зберігається великий ризик повітряних ударів.

Читайте також: