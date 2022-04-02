Збройні сили Білорусі продовжують посилену оперативну та бойову підготовку - Генштаб

Триває нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з нашою державою.
На Волинському напрямку ознак формування наступальних угруповань з боку противника не спостерігається.
Про це повідомляє Генеральний штаб України 2 квітня.
"У підрозділах збройних сил республіки білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з нашою Державою", - розповіли у Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти-мародери, які відступили з Київської області до Білорусі, штурмують кур'єрські доставки в РФ, аби відправити додому награбоване.
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