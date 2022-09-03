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Збройні сили Білорусі проводять перевірку готовності польових систем зв’язку - Генштаб

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Збройні сили Білорусі проводять перевірку готовності польових систем зв’язку - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На багатьох напрямках ворог здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Збройні сили республіки Білорусь в рамках підготовки до командно-штабних навчань проводять перевірку готовності польових систем зв’язку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку - трьох населених пунктів у Чернігівській та одного в Сумській областях;
  • на Харківському напрямку - районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка;
  • на Слов’янському напрямку - Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха;
  • на Краматорському напрямку - Богородичне, Райгородок, Сіверськ;
  • на Бахмутському напрямку - Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут;
  • на Авдіївському напрямку - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;
  • на Новопавлівському напрямку - Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива;
  • на Запорізькому напрямку - Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль Времівка та інших;
  • на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку з активним застосуванням БпЛА, загалом - понад 30 вильотів.

Нагадаємо, ЗСУ за пів дня добряче всипали перцю окупантам на Херсонщині.

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