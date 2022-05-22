Збройні сили під Горлівкою відбили штурм росіян: мінус два ворожі танки і ціла рота окупантів

Збройні сили під Горлівкою відбили штурм росіян: мінус два ворожі танки і ціла рота окупантів

Окупанти намагались захопити наші позиції на західній околиці поки oд окупованого ними міста, та отримали на горіхи у нерівному бою із нашими захисниками.

Голосно розпочинається ранок для бійців на околиці поки ще окупованої Горлівки, йдеться в ТСН.

«Ми чуємо виходи артилерії ворожої, вони хочуть знайти нашу артилерію. Вони б'ють за своїми квадратами, по лісосмугах, намагаються знайти нашу», - розповідають бійці.

Ворожі снаряди долітають і до фенольного заводу, що на околиці міста. У своїх пропагандиський телеефірах росіяни розказують, що буцімто Україна застосовує хімічну зброю, а натомість екологічну катастрофу планують влаштувати самі.

Українські піхотинці на прильоти вже не зважають, йдуть в укриття лише, коли свист та розриви чують близько.

Артилерійські дуелі тут на лінії фронту відбуваються просто над головами - летить усе, від звичайного міномету, до ствольної артилерії. Бліндажі рятують життя, тож солдати будують їх максимально швидко. «Цей бліндаж дорого стоїть, бо без кірки, лопати, кувалди.. попали на масив каміння, длубали довгенько, але воно того варте», - кажуть бійці.

Ефективність таких укриттів показав останній бій. На цій ділянці фронту намагались прорватись два ворожі танки і ціла рота солдатів, та так і лишились на полі бою.

Боєць на псевдо «Паштет» радіє такому результату, бо каже, переломний момент у війні на Донбасі вже відбувся. І показав ворогу, перевага на боці збройних сил. «Наші перемагають. Біля нас розбили колону, зараз літають наші літаки, то я вже впевнений у наших ЗСУ», - каже боєць.

Боєць родом із Київщини, пішов воювати у перший день мобілізації і поки тут тримав фронт, його рідні місяць прожили в окупації. Ще й втратив кума під Херсоном. Тож у нього тут неабияке бажання звести рахунки з окупантами. Бо як і всі його побратими, воює за рідну землю.

ЗСУ знищили під Горлівкою цілу роту окупантів та два ворожі танки

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