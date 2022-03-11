Збройні сили України знищили ворожий екіпаж двох танків (фото)

Частина окупантів, що вижили, втекла.
На Чернігівському напрямку Збройні сили України знищили ворожий екіпаж двох танків.
Про це повідомили у прес-службі Оперативного командування "Північ".
“Від ворожих екіпажів танка Т-72Б та МТ-ЛБ мало що лишилося. Те, що вижило, поки що бігає полями, кинувши "героїчно" награбоване в українців”, - підкреслили в пресслужбі Оперативного командування “Півнич”.
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