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Збройні сили України знищили ворожий екіпаж двох танків (фото)

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Збройні сили України знищили ворожий екіпаж двох танків (фото)

Facebook/Оперативне командування "Північ"

Частина окупантів, що вижили, втекла.

На Чернігівському напрямку Збройні сили України знищили ворожий екіпаж двох танків.

Про це повідомили у прес-службі Оперативного командування "Північ".

“Від ворожих екіпажів танка Т-72Б та МТ-ЛБ мало що лишилося. Те, що вижило, поки що бігає полями, кинувши "героїчно" награбоване в українців”, - підкреслили в пресслужбі Оперативного командування “Півнич”.

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