Збройні сили відбили повітряну атаку РФ у Старокостянтинові - відео

Російська армія вже не вперше завдає ударів по місту.

Збройні сили відбили російську повітряну атаку на місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Ворог намагався знову обстріляти Старокостянтинів. Дякуючи нашим ПВО, нашим Збройним силам України, атаку відбили. Ми готові відбивати всі атаки ворога. Ворог, впевнений, вже тремтить. Невдовзі буде перемога", - наголосив керівник Хмельницької ОВА.

Брифінг Начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій про ситуацію в області станом на вечір 7 березня Опубликовано Хмельницька обласна державна адміністрація Понедельник, 7 марта 2022 г.

До слова, аеродром у Хмельницькій області став одним з перших військових об'єктів, по яких Російська Федерація завдала ракетного удару 24 лютого - у перший день вторгнення. Після цього по аеродрому цілили ще кілька разів.

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