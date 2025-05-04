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- Війна
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Збиття двох винищувачів Су-30 над Чорним морем: Буданов озвучив нові деталі
Буданов назвав ураження двох Су-30 історичним моментом.
Головне управління військової розвідки України збило два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker. Це вдалося за допомогою ракет класу “повітря-повітря” з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущених з безпілотних катерів Magura-7.
Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone. Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 безпілотного катера для знищення противника.
"Це історичний момент", — сказав Буданов.
Деталі збиття двох Су-30
Інцидент стався у Чорному морі у п'ятницю, 2 травня. Голова української розвідки повідомив нові деталі. Раніше йшлося про те, що один Flanker був збитий адаптованою ракетою класу "повітря-повітря" малої дальності з інфрачервоним наведенням Р-73 (AA-11 Archer).
У соціальних мережах з'явилося відео, на якому зображено збиття першого Flanker. Буданов сказав, що відео чи зображень другого зіткнення немає.
За словами Буданова, ГУР використав три безпілотні катери Magura-7, два з яких стріляли літаками.
“Magura-7 це варіант Magura-5 для ППО”, — пояснив він.
Буданов повідомив, що екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. За попередніми даними, екіпаж другого літака загинув.
Також він прокоментував ефективність ракет, якими було здійснено ураження.
"Ми використовуємо кілька моделей ракет на Magura-7, але найкращі результати AIM-9", — зазначив він.
Нагадаємо, знищення авіапарку літаків Су-30 знижує можливості Росії обстрілювати Україну ракетами X-59/69.