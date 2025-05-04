ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1003
Час на прочитання
2 хв

Збиття двох винищувачів Су-30 над Чорним морем: Буданов озвучив нові деталі

Буданов назвав ураження двох Су-30 історичним моментом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Очільник ГУР МО Кирило Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов / © скриншот з відео

Головне управління військової розвідки України збило два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker. Це вдалося за допомогою ракет класу “повітря-повітря” з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущених з безпілотних катерів Magura-7.

Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone. Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 безпілотного катера для знищення противника.

"Це історичний момент", — сказав Буданов.

Деталі збиття двох Су-30

Інцидент стався у Чорному морі у п'ятницю, 2 травня. Голова української розвідки повідомив нові деталі. Раніше йшлося про те, що один Flanker був збитий адаптованою ракетою класу "повітря-повітря" малої дальності з інфрачервоним наведенням Р-73 (AA-11 Archer).

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому зображено збиття першого Flanker. Буданов сказав, що відео чи зображень другого зіткнення немає.

За словами Буданова, ГУР використав три безпілотні катери Magura-7, два з яких стріляли літаками.

“Magura-7 це варіант Magura-5 для ППО”, — пояснив він.

Буданов повідомив, що екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. За попередніми даними, екіпаж другого літака загинув.

Також він прокоментував ефективність ракет, якими було здійснено ураження.

"Ми використовуємо кілька моделей ракет на Magura-7, але найкращі результати AIM-9", — зазначив він.

Нагадаємо, знищення авіапарку літаків Су-30 знижує можливості Росії обстрілювати Україну ракетами X-59/69.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie