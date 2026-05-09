Дрон-перехоплювач UEB-1

Україна заявляє про зростання ефективності перехоплення російських дронів, які запускаються під час масованих атак, до 90%.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на головнокомандувача Королівських ВПС Великої Британії Гарві Сміта.

За словами Сміта, українські сили ППО та протидронові підрозділи демонструють високу результативність навіть під час атак із застосуванням сотень безпілотників.

Він зазначив, що українські військові часто збивають близько 90% російських БПЛА, навіть коли Росія запускає дрони одночасно з кількох напрямків.

У виданні нагадали, що у квітні українські сили перехопили майже 6 тисяч російських ракет і безпілотників.

При цьому понад 89% ударних дронів вдалося збити, а під час окремих наймасштабніших атак показник перехоплення сягав 95%.

Сміт також повідомив, що Україна створила та розгорнула ефективні системи протибезпілотної оборони й продовжує активно вдосконалювати ці можливості.

«Вони нарощують свої можливості з такою швидкістю — це просто вражає», — сказав він.

Головнокомандувач Королівських ВПС Великої Британії додав, що британські військові вже їдуть до України, щоб переймати цей досвід.

«Зараз я перебуваю на тому етапі, коли їду туди, щоб навчатися у них», — заявив Сміт журналістам.

Він наголосив, що український досвід війни проти Росії стане важливим елементом для планування оборони Великої Британії у майбутньому.

«Досвід, який ми отримуємо від України, — і той факт, що вони фактично борються з противником, від якого нам, можливо, доведеться захищатися в майбутньому, буде використаний для формування військових планів Великої Британії», — пояснив Сміт.

У Business Insider також зазначили, що Україна стала одним із лідерів у розробці дронів-перехоплювачів, які вважаються економічно ефективним способом знищення ворожих безпілотників.

Після початку війни в Ірані інтерес до таких технологій у світі суттєво зріс.

Крім дронів-перехоплювачів, Україна використовує й інші засоби боротьби з російськими БПЛА, зокрема ракетні комплекси малої дальності, кулемети на вантажівках, системи радіоелектронної боротьби, вертольоти та інші літальні апарати.

Раніше повідомлялося, що Росія зменшує використання крилатих ракет Х-101 і переходить на балістику та дрони для обстрілів України.

Ми раніше інформували, що Україна перебудовує систему протидії російським дронам, замість точкового захисту міст планують створити кілька ліній перехоплення вздовж кордону, щоб не допускати «Шахеди» вглиб країни.

