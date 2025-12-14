ТСН у соціальних мережах

Збиття впало до 30%: експерт попередив про нову загрозу від "Шахедів"

Експерт попереджає про ризики для енергосистеми.

Шахеди

Шахеди / © tsn.ua

Росія суттєво вдосконалила ударні дрони типу «Шахед», тоді як Україна так і не створила цілісної концепції боротьби з цією загрозою.

Про це заявив аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефеірі Radio NV.

За словами експерта, на початковому етапі застосування «Шахедів» українська протиповітряна оборона демонструвала високі показники — до 85% збитих цілей. Однак нині ситуація кардинально змінилася.

Криволап зазначив, що влітку фіксувалися атаки, під час яких вдавалося збивати лише 30–50% дронів. Решта досягала своїх цілей, завдаючи відчутних втрат.

Авіаексперт наголосив, що під час останніх масованих атак окупанти дедалі частіше влучають саме туди, куди планували — передусім по об’єктах енергетичної інфраструктури.

За його словами, фахівці вже попереджають: ще кілька подібних ударів можуть створити критичні проблеми для енергосистеми України.

Криволап вважає, що нинішня ситуація є наслідком не лише модернізації російських дронів, а й відсутності державної політики щодо протидії «Шахедам».

Йдеться не тільки про боротьбу з безпілотниками, а й про ширшу стратегію збереження електроенергії та теплопостачання в умовах системних повітряних атак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що російські війська оснащують дрони-камікадзе радіомодемами різних частот, створюючи мережу зв’язку над Україною для передавання розвідданих та управління дронами.

